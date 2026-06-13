ЕРМ Запад отстранява неизползвани комуникационни кабели по стълбовете
Премахването на неработещи мрежи на кабелни оператори подобрява градската среда, повишава качеството на електрозахранването и намалява риска от аварии
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Премахването на неработещи мрежи на кабелни оператори подобрява градската среда, повишава качеството на електрозахранването и намалява риска от аварии