Центърът на НАТО у нас - в Горна Малина край София
Комуникационно-информационен център на НАТО ще бъде изграден в Горна Малина край София. Това заяви пред журналисти военният министър Николай Ненчев в...
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Комуникационно-информационен център на НАТО ще бъде изграден в Горна Малина край София. Това заяви пред журналисти военният министър Николай Ненчев в...