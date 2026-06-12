Нова столова и компютърна зала за малките спортисти на Благоевград
Благоевград. Напълно обновена и оборудвана вече е столовата в общинския спортен интернат „Пирин" в Благоевград. Новата придобивка за малките спортисти...
Следете всички новини, анализи и коментари за Компютърна Зала. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Благоевград. Напълно обновена и оборудвана вече е столовата в общинския спортен интернат „Пирин" в Благоевград. Новата придобивка за малките спортисти...