На рождения си ден Борисов с лента за газово трасе
На рождения си ден премиерът Бойко Борисов преряза лентата на модернизираната компресорна станция в Петрич. Заедно с него на откриването присъстват и...
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На рождения си ден премиерът Бойко Борисов преряза лентата на модернизираната компресорна станция в Петрич. Заедно с него на откриването присъстват и...
Взели сме всички мерки за това българският народ да бъде спокоен. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по-рано днес в село Лозенец, Ямбол,...
Готови сме да започнем да строим и интерконектора с Турция, подписали сме за строителство с интерконектора с Гърция, а до една седмица подписваме и с...