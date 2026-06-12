Всичко за Комплект

Следете всички новини, анализи и коментари за Комплект. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Моята коледа Общество Спорт
Комплект Lego за 9500 долара

Комплект Lego за 9500 долара

Комплектите Lego, които са идеален подарък за малчуганите, не са никак евтини. Правят се специални комплекти - минимакети на интересни забележителност...

26 юни | 23:15
0 коментара
14924
10 000 долара за комплект Lego

10 000 долара за комплект Lego

Комплектите Lego не са никак евтини. Звездният разрушител от Междузвездни войни на компанията е огромен комплект от 5195 части, който тежи над 10 кг....

09 юни | 0:00
0 коментара
15542