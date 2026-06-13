Димитър Йотов става шеф на КЗП
Нов състав на Комисията за защита на потребителите ще бъде избран на днешното заседание на Министерски съвет. За председател на КЗП е предложен юристъ...
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Нов състав на Комисията за защита на потребителите ще бъде избран на днешното заседание на Министерски съвет. За председател на КЗП е предложен юристъ...
Поредният доклад за България на Европейската комисия за 2015 г., изготвен след процедура по преглед на предотвратяването и коригирането на макроиконом...