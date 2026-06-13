Всичко за Комисията За Защита На Потребителите

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КФН държи здраво юздите

КФН държи здраво юздите

Поредният доклад за България на Европейската комисия за 2015 г., изготвен след процедура по преглед на предотвратяването и коригирането на макроиконом...

10 март | 21:50
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