Атанасова призова Цветан Василев да се яви пред комисията
Председателят на парламентарната комисия, разследваща обстоятелствата около проблемите с КТБ Десислава Атанасова призова банкера Цветан Василев да се...
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Председателят на парламентарната комисия, разследваща обстоятелствата около проблемите с КТБ Десислава Атанасова призова банкера Цветан Василев да се...