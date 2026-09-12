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Командосът премиер

Командосът премиер

Бенямин Нетаняху е рекордьор с четири мандата начело на Израел Бенямин Нетаняху или Биби, както го наричат неговите близки, а и многобройните му прив...

20 март | 6:05
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