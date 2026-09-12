След чужбина и у нас: Двойни пари за командировка
По нов начин ще се изчислява изразходваното гориво при пътуване с личен автомобил
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По нов начин ще се изчислява изразходваното гориво при пътуване с личен автомобил
Това става ясно от промени в наредбата за служебните командировки
Споразумение за съдействие бе подписано между кмета на община Банско Георги Икономов и директора на ОД на МВР в Благоевград Росен Танушев. По този нач...
Вътрешният министър Румяна Бъчварова заминава в командировка в чужбина, информира БНР. Първоначално се очакваше, че тя няма да може вземе участие в бл...