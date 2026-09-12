Жена нанесе травма на Цецо Елвиса, наложи се операция
Пълничка жена му седнала на коляното, за да се снима с него
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Пълничка жена му седнала на коляното, за да се снима с него
Носи шина на коляното. Причината
Има контнузия на коляното
Защитникът на "Челси" Курт Зума ще остане извън терените в следващата половин година. Причината е, че той е със скъсани външни кръстни връзки на дясно...
Успешна операция на коляното претърпя днес централният защитник на "Левски" Деян Иванов. Тя бе извършена в университетска болница „Софиямед". Интерве...
Въпреки обещанията за извънредни заседания и работа до късно, вчера депутатите приключиха предсрочно трудовия си делник. Причината - заради отсъствиет...
Играчът на ЦСКА Момчил Цветанов ще трябва да претърпи операция на коляното на левия крак. Той получи травмата по време на контролата срещу израелския...
Румънският премиер Виктор Понта се намира в Турция за операция на коляно, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на официални източници. Понта тряб...
Ендоскопската хирургия и артроскопията заема основна част от работата на д-р Венцислав Тимушев, който е специалист в ендоскопската хирургия и ортопед-...
Бареков му готвеше засада пред "Дондуков" 2