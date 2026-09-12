"Машина на времето" ще разказва историята за легендария мост на Кольо Фичето
До моста има сграда, в която нея ще има ресторант, музей, който ще разказва за живота на Кольо Фичето
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До моста има сграда, в която нея ще има ресторант, музей, който ще разказва за живота на Кольо Фичето
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