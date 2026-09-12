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Дрон разнася колети

Дрон разнася колети

В американското градче Хоторн, Невада, за първи път дрон достави автономно колетна пратка, съобщи БГНЕС. Изпълнителният директор на фирмата Flirtey -...

29 март | 19:20
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