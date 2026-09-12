Голяма промяна с колетите за българите в чужбина. Нова забрана
Те вече могат да съдържат само до 10 литра домашна ракия
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Те вече могат да съдържат само до 10 литра домашна ракия
В американското градче Хоторн, Невада, за първи път дрон достави автономно колетна пратка, съобщи БГНЕС. Изпълнителният директор на фирмата Flirtey -...
Над 350 гурбетчии в САЩ затрупват роднините си с колети