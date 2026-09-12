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Затъваме в дългове

Затъваме в дългове

Причината е политическата нестабилност и зациклила икономика Народът затъва в дългове. Възможностите на домакинствата да обслужват задълженията си ще...

15 август | 7:00
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