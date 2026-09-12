Имат ли давност дълговете ни? Какво да правим, ако дойдат събирачи
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Препоръките на "Активни потребители"
Законопроект на ИБГНИ има за цел да се въведат строги и ясни правила
Голяма част от потребителите са изключително притеснени за бъдещето си
Тока проблемите на длъжника няма да стават известни на трети лица
Диана Ковачева апелира фирмите за събиране на дългове да изработят политика за работа при пандемията
Агенциите ще продължат да събират дългове
София. Пет канализационни колектора ще се строят в квартал "Манастирски ливади-изток". Налага се съоръженията да се изграждат поетапно не заради липса...
Причината е политическата нестабилност и зациклила икономика Народът затъва в дългове. Възможностите на домакинствата да обслужват задълженията си ще...