Вдигат учителските заплати
Подписаха новия Колективен трудов договор
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Подписаха новия Колективен трудов договор
Болници предупредиха, че няма да могат да осигурят началните заплати
Делът на металургията в произведената промишлена продукция е 13% през 2017 г., като се отчита и ръст на заетите в сектора...
Утре по време на заседанието на Надзорния съвет на здравната каса ще бъдат разгледани някои случаи на намалени клиничните пътеки...
Варна. От 1 януари 2015 г. заплатите в сферата на общинското здравеопазване да бъдат увеличени от 5 до 7%, а в социалните дейности - с 5 на сто. Тов...