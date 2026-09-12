В Благоевград запалиха коледните светлини без заря
Кметът Томов: Тази година решихме вместо да даваме пари за заря, да дарим надежда на 11-годишния Деян Апостолов
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Кметът Томов: Тази година решихме вместо да даваме пари за заря, да дарим надежда на 11-годишния Деян Апостолов
В 18.30 часа днес кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, заедно с децата на Благоевград, Дядо Коледа и Снежанка ще запалят символично хиляд...
60 хиляди лампички ще светнат в Разград в дните преди Коледа. 6 хиляди от тях ще украсят 10 метровата елха, която ще се извиси на централния площад...