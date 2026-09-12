Церовска праща коледни картички, изработени от деца
Общо 200 поздравителни картички бяха лично подписани от градоначалника с пожелание за здраве и късмет
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Общо 200 поздравителни картички бяха лично подписани от градоначалника с пожелание за здраве и късмет
В надпреварата могат да участват деца и ученици от 6 до 18-годишна възраст.
Кметството ще даде материали на всички, които искат да отправят ръчно изработено послание за празника Кампания за изработване и подаряване на колед...