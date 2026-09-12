Подаряват плюшени мечета на деца в болниците за Коледа
Средствата за закупуване на подаръците щели да бъдат събрани по време на акция за продажба на ръчно изработени картички
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Средствата за закупуване на подаръците щели да бъдат събрани по време на акция за продажба на ръчно изработени картички
Деца в неравностойно положение ще получат желан коледен подарък
Обявяваме годишните си доходи до 3 май 2016 г. Коледен подарък от 20 лв. под формата на по-малки данъци дава държавата за всяко дете. Сумите реално щ...
Благоевград. Симпатичен йоркширски териер, докаран чак от Варна, получи най-послушното дете на Благоевград. Кученцето, което е със завидно родословие,...