Нови джипове Чероки гърмят край Кондофрей
Снимат каскади и престрелки за лентата с Джерард Бътлър Гърмежи и огньове притесниха преминаващи в близост до карго летището край радомирското село К...
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Снимат каскади и престрелки за лентата с Джерард Бътлър Гърмежи и огньове притесниха преминаващи в близост до карго летището край радомирското село К...