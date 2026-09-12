Кобрата: По-добър съм и ще спечеля
Мачът на българина с Букър е в неделя сутрин
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Мачът на българина с Букър е в неделя сутрин
Американският боксьор Шанън Бригс продължава да хапе Владимир Кличко преди битката с Кубрат Пулев следващата събота. Този път лудият боксьор написа в...
Берлин. Легендарният промоутър Дон Кинг участва заедно с Кубрат Пулев в пресконференция в хотел "Кемпински Бристол" в Берлин, а после се щракна с него...