Всичко за Кобрат Пулев

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Последни новини Спорт
Плашат Кличко с възглавници

Плашат Кличко с възглавници

Американският боксьор Шанън Бригс продължава да хапе Владимир Кличко преди битката с Кубрат Пулев следващата събота. Този път лудият боксьор написа в...

07 ноември | 18:04
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Кобрата се щракна с Дон Кинг

Кобрата се щракна с Дон Кинг

Берлин. Легендарният промоутър Дон Кинг участва заедно с Кубрат Пулев в пресконференция в хотел "Кемпински Бристол" в Берлин, а после се щракна с него...

11 декември | 19:20
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