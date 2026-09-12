Испанските социалисти и Подемос ще правят правителство
Досегашният премиер Педро Санчес и Подемос начело с Пабло Иглесиас подписаха принципно споразумение за съставяне на кабинет
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Досегашният премиер Педро Санчес и Подемос начело с Пабло Иглесиас подписаха принципно споразумение за съставяне на кабинет
Прищина. Близо половин година, след като на 8-и юни се състояха парламентарните избори в Косово, двете водещи партии най-сетне постигнаха единодушие з...
Няма да има преговори само с БСП, ДПС и Атака са поканени