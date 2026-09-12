Мисис България обучава млади коафьори
Мисис България споделя, че е изправена пред ново професионално предизвикателство
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Мисис България споделя, че е изправена пред ново професионално предизвикателство
Бохо вълните и небрежните прически са на почит през 2016 След омбре, балеаж и бронде трендът в прическите за 2016 г. е коломбре - цветна палитра в ко...
Салони за красота на открито е хитът на сезона по южните черноморски плажове. Под пъстроцветна тента е разположен целият реквизит на занаятчиите. По п...