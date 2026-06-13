"Книги за смет" отново в Бургас на 1-ви юни!
Инициативата се осъществява за 12-та поредна година в града и с финансовата подкрепа на община Бургас
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Инициативата се осъществява за 12-та поредна година в града и с финансовата подкрепа на община Бургас
Българо-американска кредитна банка е партньор на кампанията за 12-а поредна година
Над 120 тона рециклирана пластмаса и раздадени книги за стойност над 1 млн. лв отбелязват в инициативата от началото й през 2012 г.
Десетки хора извиха опашка за книги срещу смет в Пловдив. Едноименната кампания се проведе от 10 до 13 часа пред сградата на общината. Хората носеха 1...