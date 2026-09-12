"Книги за смет” празнува 10-ти рожден ден в 15 града
За поредна година Kaufland България е основен партньор на една от най-мащабните екологични инициативи у нас
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За поредна година Kaufland България е основен партньор на една от най-мащабните екологични инициативи у нас
Хиляди взеха участие в кампанията "Книги за смет", която се провежда днес в София. Пред Паметника на съветската армия се извиха огромни опашки от жела...
София. Площад "Славейков" се изпълни с опашка от желаещи да разменят своите отпадъци за безплатен талон за над 35 книги. Неделната инициатива за рецик...