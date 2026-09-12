Тръмп: Аз съм вероятния кандидат за президент
Водещият кандидат за президентската номинация на републиканците Доналд Тръмп заяви, че вече смята себе си за „вероятен кандидат", след като спечели пъ...
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Водещият кандидат за президентската номинация на републиканците Доналд Тръмп заяви, че вече смята себе си за „вероятен кандидат", след като спечели пъ...
Поне трима са в неизвестност, вероятно за загинали
Нютаун. Америка се прощават с невинните жертви на масовия убиец в училището в щата Кънектикът. Хората в малкия град Нютаун, където се разрази кървават...