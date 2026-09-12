БДЦ ще подкрепя всяко разумно предложение на управляващите
Стара Загора. Ние подкрепихме кандидатурата на Бойко Боридов за министър-председател, защото смятаме, че право и задължение на първата политическа сил...
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Стара Загора. Ние подкрепихме кандидатурата на Бойко Боридов за министър-председател, защото смятаме, че право и задължение на първата политическа сил...
Кънчо Филипов е председател на партия ЛИДЕР, депутат от коалиция ББЦ и част от преговорната група на формацията с ГЕРБ - Г-н Филипов, с каква нагласа...
Кънчо Филипов е председател на партия ЛИДЕР, водач на листата на коалицията "България без цензура" за Стара Загора - Г-н Филипов, преди известно врем...
София. „Лидер" и България без цензура сключиха коалиционно споразумение за парламентарните избори през октомври, съобщиха от партията. Коалицията, в к...
Сливен. В работещи предприятия в Сливен стартира активната си предизборната кампания партия Лидер, подкрепена от НИЕ. „Решихме, вместо да се събираме...