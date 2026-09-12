Кмет даде на Гешев съдия за корупция
Кметът на Калофер чака 8 месеца реакция по негов сигнал
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Кметът на Калофер чака 8 месеца реакция по негов сигнал
Над 20 градоначалници на среща в Съдебната палата с обвинител № 1
Възможно е в две кметства в страната да се проведат нови избори, каза пред "Фокус" Камелия Нейкова, говорител на Централната избирателна комисия. Тя...
В Кърджалийско ще има балотаж в 10 от общо 370 кметства. В община Крумовград това са селата Аврен, Малък Девисил и Черничево. В Ардинско ще има балота...
Стара Загора. Администрацията и данъчните служби на административно бюро „Изток”, което обслужва източните квартали на Стара Загора, влязоха в нов мод...