Бургаски свещеници: Останете си вкъщи за празниците!
Кметът на Бургас Димитър Николов се срещна с представители на БПЦ във връзка с предстоящите големи християнски празници
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Кметът на Бургас Димитър Николов се срещна с представители на БПЦ във връзка с предстоящите големи християнски празници
Кметът на Бургас издаде заповед до училищните директори да осигурят достъп до училищните дворове и в неучебно време