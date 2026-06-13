Кълвач понесе на гърба си невестулка, опитала да го яде
Невероятна ситуация между хищник и плячка хвана в кадър британският фотограф Мартин Ле Мей. Докато се разхождал из парка Хорнчърч в Източен Лондон, то...
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Невероятна ситуация между хищник и плячка хвана в кадър британският фотограф Мартин Ле Мей. Докато се разхождал из парка Хорнчърч в Източен Лондон, то...