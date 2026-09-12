Избраха Соколов за най-добър диагонал на клубното световно
Тимът на българина губи финала от Трентино
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Тимът на българина губи финала от Трентино
Волейболистът заби 20 точки срещу защитаващият титлата тим на Зенит
Бело Оризонте. Ал-Райян (Доха) с Матей Казийски загуби финала на клубното световно първенство в Бело Оризонте от Белогорье (Белгород) с 1:3 (16, -21,...