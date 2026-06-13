Звезда от световна величина в „И аз го мога”
"И аз го мога" вече е в същинската си фаза. За шоуто тази седмица пристигна световноизвестният руски клоун Андрей Жигалов. Той ще бъде ментор на двама...
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"И аз го мога" вече е в същинската си фаза. За шоуто тази седмица пристигна световноизвестният руски клоун Андрей Жигалов. Той ще бъде ментор на двама...