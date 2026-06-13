Над 150 педагози взеха участие в националната конференция за преподавателите по немски език
Над 150 учители и директори от цяла България очертаха бъдещето на чуждоезиковото обучение по време на националната конференция по немски език K...
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Над 150 учители и директори от цяла България очертаха бъдещето на чуждоезиковото обучение по време на националната конференция по немски език K...