Руският "шпионин" белуга намерен мъртъв в Норвегия!
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Вижте историята на Хвалдимир
Рибар бяга панически, очаква експлозия
Майкъл Пакард се разминал само с разместено коляно
В устието на реката незабавно е обособена буферна зона
Нямаше време за страх, само инстинкти, призна Райнер Шимпф
Банда млади рибари направиха невероятни селфита и клип с кит, след като той доплува до лодката им с молба да махнат найлон от устата му. Няма лъжа! Вс...