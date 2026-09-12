Портрет на Тодор Живков краси кметски кабинет
Кметът на петричкото село Самуилово Кирил Стоянов остана за кратко без портрета на бившия Първи на БКП и ръководител на страната ни Тодор Живков. Но н...
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Кметът на петричкото село Самуилово Кирил Стоянов остана за кратко без портрета на бившия Първи на БКП и ръководител на страната ни Тодор Живков. Но н...
По 100 лева за първо и второ, 200 лева за всяко трето дете в семейство. Тези лични средства заделя кметът на петричкото село Самуилово Кирил Стоянов....
По 100 лева за първо и второ, 200 лева за всяко трето дете семейство. Тези лични средства заделя кметът на петричкото село Самуилово Кирил Стоянов. Н...