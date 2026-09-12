Изграждат бюст-паметник на Левски в Сапарева баня
Народният представител и областен координатор на ПП ГЕРБ - Кюстендил Кирил Калфин се срещна в приемния си ден с жители на община Сапарева баня. При ог...
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Народният представител и областен координатор на ПП ГЕРБ - Кюстендил Кирил Калфин се срещна в приемния си ден с жители на община Сапарева баня. При ог...
Ние поставихме основите на съдебната реформа. Това обяви депутатът от ГЕРБ Кирил Калфин. Той бе категоричен, че това е една от най-важните реформи, бе...
В управленската си програма ПП ГЕРБ е заложила да подпомага семействата, които имат до три деца. Също така и да окаже помощ на семействата, които се н...
Отцепникът от Свищов предупреди БСП и ГЕРБ, че ще е непредвидим