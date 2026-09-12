Кърджали дарява икона на "Св. св. Кирил и Методий" на училището в Улан Батор
Икона на "Св. св. Кирил и Методий" е специалният дар на община Кърджали за училището в Улан Батор, където президентът Росен Плевнелиев откри на 11 ма...
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Икона на "Св. св. Кирил и Методий" е специалният дар на община Кърджали за училището в Улан Батор, където президентът Росен Плевнелиев откри на 11 ма...
Днес православните християни почитат Светите равноапостоли Кирил и Методий. Още в най-старите български ръкописни книги, запазени до днес, е отбелязан...
София. За пръв път тази година празникът на Светите братя Кирил и Методий съвпада в България и в Македония. Така днес на гости на българските учени е...
Благоевград. Петдесетината жители на симитлийското село Мечкул ще празнуват 24-ти май с... братята Кирил и Методий, създатели на азбуката ни. Става въ...
София. На 11 май православната църква почита паметта на Светите братя Кирил и Методий. По този повод ще се отслужат празнични литургии в цялата страна...