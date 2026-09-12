Кристиян Дойчев е европейски шампион по карате киокушин
Българинът победи Арамян на финала във Варна
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Българинът победи Арамян на финала във Варна
Уникално посрещане на летище Варна получи абсолютният световен шампион по карате киокушин Захари Дамянов. Здрави мъже го понесоха на ръце и го хвърлях...
„Рефан" застана с финансова подкрепа зад двукратната европейска киокушин шампионка от -Берлин ( 2015г. ) и Варна(2014г.) Мария Маринова и спортния клу...