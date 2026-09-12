Мащабна инвестиция! Компания вдига филмoв цeнтъp край София
Инвecтитopът щe paзĸpиe 40 пocтoянни и близo 1 000 вpeмeнни paбoтни мecтa
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Инвecтитopът щe paзĸpиe 40 пocтoянни и близo 1 000 вpeмeнни paбoтни мecтa
Между 20 и 50 души са ранени по първоначални данни, след като въоръжен мъж с маска и патрондаш откри огън в кинокомплекс в малкия западногермански гра...
Четирима души са пострадали след като въоръжен мъж е открил огън в кино салон в предградие на Нашвил, Тенеси. Заподозреният е бил застрелян от специа...
Мъж откри стрелба в киносалон, намиращ се в американския град Лафайет, щата Луизиана. Трима души са загинали, сред които и самият нападател, който се...