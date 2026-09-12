Тео Ушев с нов удар. Изненадата
Зрителите имат уникалния шанс да му задават въпроси
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Зрителите имат уникалния шанс да му задават въпроси
Скептик съм относно увеличените пари за култура, казва кинорежисьорът Виктор Божинов
София. Големият български кинорежисьор Георги Дюлгеров бе отличен с наградата на София за цялостен принос в развитието на киноизкуството у нас. Тя му...