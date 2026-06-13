Киноафиши от зората на българското кино на „Златната липа"
Уникални афиши от зората на българското кино бяха показани на межуднародния кинофестивал „Златната липа". Двайсетината киноплаката са изложени във фоа...
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Уникални афиши от зората на българското кино бяха показани на межуднародния кинофестивал „Златната липа". Двайсетината киноплаката са изложени във фоа...