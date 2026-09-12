Всичко за Кими Райконен

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Кими е пияница, заяде се шеф

Кими е пияница, заяде се шеф

Маранела. Бившият спортен директор на "Ферари" Чезаре Фиорио нападна остро Кими Райконен и неговото завръщане в отбора за следващите 2 сезона. "Много...

12 септември | 19:15
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