Българка нарисува Райконен
Творбата на Моника Тошева краси кабинета на състезателя от Формула 1
Следете всички новини, анализи и коментари за Кими Райконен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Творбата на Моника Тошева краси кабинета на състезателя от Формула 1
Хелзинки. Кими Райконен от тима на Лотус ще пропусне оставащите две състезания от тазгодишния шампионат на Формула 1. Финландецът ще претърпи операци...
Маранела. Бившият спортен директор на "Ферари" Чезаре Фиорио нападна остро Кими Райконен и неговото завръщане в отбора за следващите 2 сезона. "Много...
Маринело. Кими Райконен ще се присъедини към Фернандо Алонсо във Ферари през следващия сезон на Формула 1, предаде Би Би Си. Финландецът, който спече...
Маранело. Кими Райконен ще напусне отбора на Лотус в края на този сезон и ще се завърне във Ферари, предаде "Билд". За интереса на Ферари към Райконе...
Бахрейн. Кими Райконен спечели втората свободна тренировка преди старта от Формула 1 за Голямата награда на Бахрейн. На пистата „Сахир" финландецът...