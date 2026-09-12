Всичко за Ким Кардашиан

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Ким стопи 32 килограма

Ким стопи 32 килограма

Ким Кардашиян се сбогува с впечатляващите 32 килограма и то в рамките на седем месеца. Тя отслабна драстично след раждането на сина си. Стриктен хран...

31 юли | 5:00
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Ким с втори меден месец

Ким с втори меден месец

Ким Кардашиян вече се радва на втори меден месец. В момента арменката и съпругът й Кание Уест отпочиват в Мексико. Злите езици обаче шушукат, че втор...

11 юни | 16:35
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