Ким стопи 32 килограма
Ким Кардашиян се сбогува с впечатляващите 32 килограма и то в рамките на седем месеца. Тя отслабна драстично след раждането на сина си. Стриктен хран...
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Ким Кардашиян се сбогува с впечатляващите 32 килограма и то в рамките на седем месеца. Тя отслабна драстично след раждането на сина си. Стриктен хран...
Красавицата Ким Кардашиян дари 1000 чифта обувки за благотворителност тази Коледа. Обувките отиват за каузата „Soles 4 Souls" за пострадалите от урага...
Както вече знаете, North West си има братче. Съвсем наскоро стана ясно и името на братчето й. Новото "попълнение" в семейството на Kanye и Kim се казв...
Ким Кардашиян и Кание Уест станаха родители и на момченце. Представител на двойката потвърди, че майката и бебето се чувстват добре. Малко преди малчу...
Ким Кардашиян вече се радва на втори меден месец. В момента арменката и съпругът й Кание Уест отпочиват в Мексико. Злите езици обаче шушукат, че втор...