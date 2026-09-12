Най-после! Край на най-голямата измама при покупката на автомобил
Инициативата е на евродепутата Андрей Новаков
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Инициативата е на евродепутата Андрей Новаков
Hyundai разработва технология от бъдещето
Цените за нестандартната услуга са от 80 до 300 лв.
Всяка трета кола с превъртяни цифри се поврежда след първите 3 месеца ползване "Превъртането на километража" на автомобила, което вдига цената му нек...
"Превъртането на километража" на автомобила, което вдига цената му неколкократно, да се наказва със затвор до две години и глоба до шест хиляди. За то...
Вносителите и търговците на стари автомобили, които превъртат показанията на километражите и така манипулират реалния пробег на колите, да влизат в за...
Капитанът на "Лудогорец" Светослав Дяков е на четвърта позиция по пробягана дистанция от всички футболисти в групите на Шампионската лига. Халфът на...