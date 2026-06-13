$6000 за позлатена бебешка количка
6000 долара трябва да броите, ако искате да привикнете малкият си наследник към лукса от бебе. Толкова струва едно от най-скъпите детски возила в свет...
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6000 долара трябва да броите, ако искате да привикнете малкият си наследник към лукса от бебе. Толкова струва едно от най-скъпите детски возила в свет...