"Киа" иска да сглобява у нас военни джипове и камиони
Корейската компания Киа, известна у нас като автопроизводител, има интерес да сглобява у нас всокопроходими автомобили като камиони и джипове за военн...
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Корейската компания Киа, известна у нас като автопроизводител, има интерес да сглобява у нас всокопроходими автомобили като камиони и джипове за военн...
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