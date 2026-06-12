Неймар се облизва за Кейти Пери
Бразилецът си спретна собствен карнавал Любовният хормон явно е ударил звездата на "Барселона" Неймар. След като подари рози на 12 гаджета на Св. Вал...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кети Пери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бразилецът си спретна собствен карнавал Любовният хормон явно е ударил звездата на "Барселона" Неймар. След като подари рози на 12 гаджета на Св. Вал...