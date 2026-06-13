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Мъж е пребит от свой роднина

Мъж е пребит от свой роднина

61-годишен мъж от градчето Кермен в община Сливен е пребит от свой роднина. Тялото на пострадалия е открито в безпомощно състояние на ул. "Петър Берон...

21 септември | 12:50
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