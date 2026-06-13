Удариха нелегален цех за цигари в Кермен
Кермен
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Силна буря затвори училището в Кермен. Повечето прозорци на сградата са счупени, поради което в петък е обявен неучебен ден, заяви пред "Стандарт" кме...
61-годишен мъж от градчето Кермен в община Сливен е пребит от свой роднина. Тялото на пострадалия е открито в безпомощно състояние на ул. "Петър Берон...
Партия АБВ вади на показ скритото си оръжие - Живко Жечев, който ще бъде кандидат за кмет на градчето Кермен в община Сливен. Бившият активист на БСП...