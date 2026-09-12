Луси, планетата истински диамант
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
Следете всички новини, анализи и коментари за Кентавър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
Новият вариант на вируса разтревожи експертите
Димитър Иванов излага уникален тракийски кратер