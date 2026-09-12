"Кемпински" в Банско представи своя нов генерален мениджър
"Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" вече има нов Генерален мениджър Карстен Зойберт. Лично Ксавие Дестриба, президент на "Кемпински Европа" дойде за...
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"Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" вече има нов Генерален мениджър Карстен Зойберт. Лично Ксавие Дестриба, президент на "Кемпински Европа" дойде за...
В туризма позициите се губят бързо и никога не се връщат Не виждам никаква логика в това да не се строи втора кабинкова линия в Банско, каза Атанасио...
Кицбюел. „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" взе наградата „Водещ ски хотел на България". Това стана по време на бляскавата гала церемония по връчван...
Банско. Гурме любителите и гости на ресторант "Коме Прима" в "Кемпински хотел Гранд Арена Банско" ще бъдат глезени от главния готвач Франческо Калоре...
Банско. "Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" вече е горд работодател на един младеж, който е израснал без родители и е завършил социален учебно-профес...