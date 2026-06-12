Уникален десерт за 10 г. "Кемпински" в Банско
Уникален десерт "Златният Вихрен" от тъмен шоколад и ароматни праскови попадна в юбилейното меню на ресторант "Коме Прима" по повод 10-ия рожден ден н...
Следете всички новини, анализи и коментари за "кемпински". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Уникален десерт "Златният Вихрен" от тъмен шоколад и ароматни праскови попадна в юбилейното меню на ресторант "Коме Прима" по повод 10-ия рожден ден н...
Ски хотел №1 на България за последните 2 години "Кемпински Хотел Гранд Арена" в Банско прие изложбата на известния български художник Атанас Камбуров....