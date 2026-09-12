Русев мачка с пистолет в киното
В последните години стана практика професионалните кечисти редовно да участват във филми. Най-яркият пример за това е Дуйен Джонсън - Скалата, който с...
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В последните години стана практика професионалните кечисти редовно да участват във филми. Най-яркият пример за това е Дуйен Джонсън - Скалата, който с...
Годеницата му Лана дебютира в ринга и шашна с визия Снуп Дог и Шакил О'Нийл се включиха в купона "Супербоул", "Мачът на звездите" в НБА, "Оскарите"....
Българският кечист, състезаващ се под руския флаг, Александър Русев загуби от Джон Сина на "Кечмания". Така нашият борец сдаде американската титла на...
Българският кечист в световната федерация (WWE) Александър Русев загрява с варели за най-важния мач в кариерата си до момента. Българинът ще защит...
Какъв е тоя Скалата, бе, крещи българинът във Филаделфия Страхотно шоу с главно участие на българския кечист Александър Русев видяха над 17 000 души...